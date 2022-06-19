دراسة أمريكية: كورونا أكثر خطورة على الأطفال من الأنفلونزا

كتبت فاطمة خليل

أكدت دراسة أمريكية أن فيروس كورونا يشكل خطرًا على الأطفال أكبر بكثير من الأنفلونزا الموسمية، بحسب ما نشر موقع "Health".

وقال الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور ستيفن شين، وهو رئيس طب الرعاية الحرجة للأطفال في مستشفيات جامعة رينب للأطفال ومستشفى الأطفال في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية: "لقد وجدنا أن تأثير دخول الأطفال إلى المستشفيات بين الفيروسين ليس مكافئًا، وفي الواقع ، فإن الأطفال الذين تم إدخالهم مع كورونا أو متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة المرتبطة بكورونا MIS-C شهدوا فترات إقامة أطول وتطلبوا علاجات أكثر توغلًا مثل التنفس الصناعى مقارنة بالأطفال المصابين بالأنفلونزا".



بالنسبة للدراسة، قام شين وزملاؤه بتحليل بيانات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من 66 وحدة رعاية مركزة للأطفال في الولايات المتحدة.

حددوا 1959 حالة قبول لتشخيص أولي لكورونا أو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة المرتبطة بكورونا عند الأطفال (MIS-C) في أول 15 شهرًا من الوباء (أبريل 2020 إلى يونيو 2021)، و1561 حالة للإنفلونزا في فترة السنتين قبل الوباء (أبريل 2018 إلى مارس 2020).

هذا يعني أنه كان هناك ما يقرب من ضعف عدد حالات دخول كورونا كل ربع (حوالي 400) خلال الأشهر الـ15 الأولى للوباء عن حالات دخول الأنفلونزا في العامين السابقين (حوالي 200).

كان مرضى كورونا أكثر عرضة للوفاة لكن معدلات الوفيات الفعلية لم تختلف بين المجموعتين، وفقًا للنتائج.

قال شين إن الباحثين أرادوا إجراء الدراسة بسبب المقارنات المتكررة بين كورونا والإنفلونزا، لاسيما في المناقشات حول تدابير الصحة العامة.