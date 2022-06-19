"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 538 مليون حالة

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و318 ألفا و329 حالة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ668 ألفا و693 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و855 حالة.