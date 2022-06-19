خطة "الدوائر الأمنية" لتأمين مباراة الأهلي والزمالك باستاد السلام

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعتمد رجال الأمن خطة "الدوائر الأمنية"، لتأمين مباراة الأهلي والزمالك الليلة، عن طريق عمل عدة دوائر أمنية، تشمل ممرات اللاعبين ومدرجات الدرجة الثالثة يمين وشمال، ومداخل الاستاد.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

وتحدد الرابعة عصر اليوم الأحد، موعدا لدخول الجماهير لاستاد السلام، وحددت الجهات المعنية مدرج الأهلي الدرجة الثالثة شمال، ويكون دخول الجماهير من باب 7 للاستاد بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومدرج الزمالك الثالثة يمين، حيث يتم الدخول من باب رقم 5 في الشارع الرئيسي لعمارات نهضة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.