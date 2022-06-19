حياة كريمة ببنى سويف.. بدء تنفيذ السوق المطور وموقف السيارات بقرية بهبشين

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف على المتابعة الميدانية اليومية داخل قرى المركز لمتابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

واضاف على يوسف ل اليوم السابع البدء فى إنشاء منطقة السوق المطور وموقف سيارات الأجرة بقرية بهبشين، حيث تم الانتهاء من رفع إحداثيات قطعة أرض على مساحة 8400م أملاك دولة، وتخصيصها لإنشاء سوق مطور وتم الرسم الهندسي تمهيداً لبدء الأعمال.

وتابع على يوسف أنه تم الانتهاء من الأعمال المماثلة لقطعة أرض على مساحة 2100م لإنشاء مشروع موقف سيارات الأجرة بالقرية.