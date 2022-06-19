حياة كريمة بالمنيا.. تنفيذ 457 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، حيث يجري العمل في تنفيذ 457 مشروع بنطاق 19 قطاع خدمي بقري المركز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ المشروعات لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت رئيس المركز، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس أحمد عاطف ممثل جهاز التعمير، أعضاء مؤسسة حياة كريمة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والجهات المعنية.

تفقد المحافظ، موقع الأرض المخصصة لإقامة مستشفى ابوقرقاص المركزي، والتي ستخدم أهالي المركز بتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، كما تفقد أعمال تنفيذ المشروعات "حياة كريمة" بقري (اتليدم – الكرم – منسافيس) حيث تفقد الأعمال الانشائية لمركز طب الاسرة بقرية اتليدم، ومجمع خدمات اتليدم، ومحطة رفع الصرف الصحي باتليدم، كما تفقد الأعمال الانشائية للوحدة الصحية بقرية الكرم، وكذلك الأعمال الانشائية للمركز الطبي ووحدة الإسعاف والحماية المدنية بقرية منسافيس.

أعرب الأهالي، عن بالغ سعادتهم لتنفيذ تلك المشروعات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، موجهين الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق تلك المبادرة والتي تهدف لتوصيل كافة المرافق والخدمات بمختلف القطاعات الخدمية ولكافة فئات المواطنين.

استمع "القاضي" للمواطنين للتعرف على آرائهم وأفكارهم حول تنفيذ تلك المشروعات التي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، مناشداً المواطنين بتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة، وموجها الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني للإشراف على تنفيذ المشروعات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والكفاءة.