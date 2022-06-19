حملات نظافة ورفع كفاءة فى المدارس قبل انطلاق الثانوية العامة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حملات نظافة فى مختلف المدارس لرفع كفاءتها قبيل إنطلاق فعاليات ماراثون الثانوية العامة يوم غداً الإثنين، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بشن حملات نظافة في محيط المدارس، وذلك تزامناً مع امتحانات الثانوية نهاية العام الدراسي 2021 / 2022.

وفى هذا الصدد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز حملات نظافة مكثفة بالمدينة والقرى لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وشملت أعمال النظافة، التطهير والتعقيم بمحيط المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، فضلا عن أعمال التطهير من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم.

فيما أكد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، علي انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث جاءت تعليمات محافظ الأقصر، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم تجهيز عدد 30 لجنة على مستوى المحافظة تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و 4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بارمنت و4 لجان بالقرنة و7 لجان باسنا، مؤكداً على توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة.



حملات نظافة ورفع كفاءة فى المدارس قبل إنطلاق الثانوية العامة بالأقصر



حملات نظافة ورفع كفاءة فى المدارس قبل إنطلاق الثانوية العامة بالأقصر



حملات نظافة ورفع كفاءة فى المدارس قبل إنطلاق الثانوية العامة بالأقصر



حملات نظافة ورفع كفاءة فى المدارس قبل إنطلاق الثانوية العامة بالأقصر