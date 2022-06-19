ماراثون الثانوية العامة غدا.. كفر الشيخ تستقبل المعلمين بـ26 استراحة (فيديو)

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، تجهيز 26 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، بينهم استراحة مدرسة الوحدة العربية، لرؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من محافظات الإسكندرية والبحيرة وغيرها، استعداداً لماراثون الثانوية العامة، الذي سيبدأ غداً الإثنين، ويؤدي 21 ألفا و 464 طالبا وطالبة بالثانوية العامة الامتحان في 80 لجنة.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، كل احتياجات المشاركين في الامتحانات من أسرة ومراتب وغطاء، وأغطية إضافة إلى ثلاجات وتلفزيونات وبوتاجازات، وسجاد، وستائر، كما تم اختيار حجرات مزينة، لتدخل البهجة على قلوب المشاركين، وتخفيف متاعبهم ، والتي أشاد بها وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى.

وقالت منال محمد، وكيل مدرسة الوحدة العربية بمدينة كفر الشيخ، أنه تم توفير كل متطلبات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، كما وفرت المدرسة المطهرات، وطبقت الإجراءات الاحترازية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضاف عقيبي، أنه تم اختيار الاستراحات القريبة من اللجان والأسواق، وتوفير الخبز للمشاركين، ويتم غسل وتغيير غطاء الأسرة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمرتين يوميا.