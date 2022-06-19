حملات موسعة على الأسواق لضبط الأسعار في دمياط

دمياط -معتز الشربينى

شن رجال التموين بمديرية تموين دمياط، حملة على مدينة السرو، حيث وردت معلومات، عن قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى أنواع من السجائر المقلدة مجهولة المصدر، وبالتفتيش بالموقع تم ضبط عدد21 قاروصة سجائر مجهولة المصدر لايوجد لها فواتير أو إفراج جمركى، بالمخالفة للقرار 113 لسنة 94، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تمكن رجال التموين من ضبط محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لقاروصة سجائر كليوباترا محلية الصنع، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف، وتم سحب عدد 5 عينات بنزين 92,و,95 من محطات الوقود لإرسالها لمعمل مصلحة الكيمياء للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه .

كما توجهت حمله من الرقابة التموينية إلى مدينة الزرقاء وتوابعها، وتم ضبط 3 مخابز بلدية مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية بضعف قيمة النقص في الأوزان.

تم ضبط مستودع غاز مغلق أثناء وقت العمل الرسمى ، 3 مندوب توزيع اسطوانات غاز بدون تصريح معتمد وبدون اعلان عن سعر استبدال الاسطوانه، 6 عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء عن الرقابة، 2 محلات جزاره عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش يحفظها من الحشرات، 3 محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلعة السكر والارز والتحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة.23محضر محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 10محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت الحيوية بالاسواق وبكافة أنحاء المحافظة .