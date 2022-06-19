حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة بقرى ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية و التجميل و رفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، بقري ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

أشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة، ومتابعة كنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة و المخلفات والأتربة، وتحميلها الي المقالب العمومية، فضلاً عن المرور اليومي لمتابعة الشارع، وتيسير حركة المرور بشوارع المدينة، وضبط التكاتك المخالفة، والتحفظ علي مكبرات الصوت، متابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف، وتوفير السيارات، والميكروباصات، والاتوبيسات بجميع الخطوط.تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة لنظافة وتجميل شوارع المدينة، من خلال رفع المخلفات والقمامة، وإزالة كافة التراكمات ونقلها لمصنع تدوير القمامة، بجانب إجراء حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في عدد من شوارع وأحياء المدينة، كما كثفت قري الجرايدة وأبو بدوي والشطوط والحوة وروس الفرخ، بإشراف رؤساء القري، الأعمال الدورية الخاصة بالنظافة ورفع المخلفات والإنارة العامة، شملت رفع تجمعات القمامة والتراكمات من شوارع القري ونقلها للمقالب الوسيطة، ورفع كفاءة الإنارة العامة على طريق "الشويحي" بعزبة نيل بنطاق قرية أبو بدوي، وإصلاح وصيانة كشافات الإنارة ورش الشوارع بقرية الشطوط، ومتابعة إصلاح كسر ماسورة مياه بناحية عزبة عبده يونس التابعة لقرية روس الفرخ.

كما أشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى حملات مكثفة ورفع كفاءة النظافة وتجميل، ورفع الإشغالات بنطاق القرى والتوابع، ومتابعات ميدانية لكافة المشروعات القائمة والمؤسسات بنطاق قرى مركز دسوق، وتابع سير العمل بإستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى، على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية، تنسيقاََ مع جهاز النظافة والتجميل، و تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومتابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، والقيام بجولات ميدانية، ومتابعات لكافة المصالح، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، فضلاً عن وضع اللسمات النهائية لإعادة المظهر الحضاري اللائق لمدخل قرية "محلة ابوعلى" بالمشاركة المجتمعية والوحدة المحلية، لأعمال التطوير والتجميل وطلاء والتزين، وانشاء مدخل يليق بالقرية، وانشاء بلدورة وزرع اشجار، وقيام القرية بازالة الاعلانات المخالفة على مدخل القرية، وعمل لوحات ارشادية وتزين جوانب الطريق بإعلام مصر وعلم المحافظة، وتركيب اضواء بيى لايت، ورفع كفاءة الانارة العامة، بالإضافة إلى متابعة استكمال اعمال التجميل، وتركيب الانترلوك بمدخل مدينة دسوق.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول.

كما أشرفَ ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس على جولة تفقدية بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز ومدينة مطوبس، لأعمال رى الأشجار بالجزيرة الوسطى بمدخل بركة غليون التابعة للوحدة المحلية القروية لقرية الجزيرة الخضراء، ومتابعة رفع كفاءة الطريق الدولي ولا زالت المتابعة مستمرة.



اعمال النظافة



الاهتمام بالزراعات



الرصف بالانترلوك بدسوق



الرصف بالانترلوك



تجميل المدن بكفر الشيخ



جانب من اعمال النظافة



جانب من الحملات بالقرى



جانب من الحملات



حملات نظافة



كنس الشوارع