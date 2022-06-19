محافظ كفر الشيخ يناقش سبل التعاون بين المحافظة والجامعة ومديرية الأمن

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخا، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، سبل التعاون بين المحافظة وجامعة كفر الشيخ، ومديرية الأمن، فى عدد من المجالات والموضوعات، ومنها القوافل الطبية التى تشهدها قرى مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة للقوافل البيطرية والتوعوية والثقافية، إضافة لسبل التعاون فى تقديم الخدمات المتبادلة بين الجامعة والمحافظة.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، أعمال تأمين لجان الثانوية العامة، ونقل الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة للجان بمراكز وقرى المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع استعداد المحافظة، لامتحانات الثانوية العامة 2022، والمقرر انطلاقها، يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الجاري، لأداء 21 ألف و464 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمدارس المحافظة، منهم بالقسم العلمى "علوم" 13ألف و930 طالب وطالبه، بالقسم علمى "رياضة" 1699 طالب وطالبة، وبالقسم الأدبى 5817 طالبا وطالبة، الامتحانات فى 80 لجنة بـ13 إدارة تعليمية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار تطهير وتعقيم الـ80 لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة وتوفير المطهرات، إضافة للتأكد من تطبيق منظومة السلامة المهنية، موجهاً بتوفير الجو الهادئ للطلاب خلال أداء الامتحانات، والتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين اللجان، موجها الشكر للواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ.