تنفيذ 338 مشروعا فى 4 سنوات بـ4 مليارات و836 مليون جنيه بالبحيرة.. إنفوجراف

البحيرة - فريق محافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قطاع الري من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية لما له من أهمية في تحقيق الأمن المائي، كأحد القطاعات الهامة، التي لها صلة مباشرة بالمواطن.



تنفيذ 338 مشروع فى 4 سنوات بـ4 مليار و836 مليون جنيه برى البحيرة



حيث القطاع العديد من الإنجازات بالري وتأهيل الترع بكافة قرى المحافظة، وذلك لمواجهة الإهدار وتقليل الفاقد من مياة الري، حيث أن تلك المشروعات الجديدة من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، والتى تستهدف تطوير منظومة الري و توصيل المياه إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع و مواجهة تلوث مياه الرى.



هذا وقد نشر المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة انفوجراف يسلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع الري والذي شهد خلال الفترة من 2018 وحتى الآن تنفيذ 338 مشروعا بتكلفة إجمالية 4 مليارات و836 مليون جنيه، منها 150 مشروعا بقطاع الري بتكلفة 2 مليار و621 مليون جنيه ( تم الانتهاء من 113 مشروعا بتكلفة 2مليار و340 مليون جنيه وجار العمل بـ37 مشروعا بتكلفة 281 مليون جنيه).



وأوضح الانفوجراف أن مشروعات تأهيل الترع (المرحلة الأولى) بلغت 188 مشروعا، تم الانتهاء من 30 مشروعا بتكلفة 300 مليون جنيه وجار العمل بـ 158 مشروعا بتكلفة إجمالية مليار و915 مليون جنيه.



ويؤكد اللواء هشام آمنة أنه منذ تولي فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوق خلال فترة قصيرة من الزمن.



وشهدت المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة 49 مليارا و500 مليون جنيه وجاري العمل بـ 691 مشروعا بتكلفة 31 مليار جنيه.