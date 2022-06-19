تفعيل غرف العمليات المركزية لمتابعة سير الامتحانات بالبحيرة

البحيرة –ناصر جوده

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية لمدة ومراكز المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارة شركات المياه والكهرباء والاتصالات والمديرين التنفيذيين لمشروعي المواقف والنقل الداخلي ومديرى الإسعاف والمرور بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.كما وجه المحافظ بتفعيل غـرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات.



والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم كما شدد المحافظ بضرورة الالتزام بقيام رؤساء المدن بتجهيز شوادر بالفراشة اللازمـة أمام مقار اللجان ونظافة الشوارع المحيطة بتلك المدارس.وقیام مشروع مواقف السيارات الأجرة بدمنهور بإعداد خطة لتوزيع السيارات الأجرة على الخطوط ذات الكثافة العالية بما يفي باحتياجات كل مركز.



وقيام إدارة مرور البحيرة بالسماح لسيارات الأجرة بالسير داخل نطاق الوحدات المحلية وخارجها خلال امتحانات الثانوية العامة للتيسير على الطلاب وذلك بعد تعديل خطوط السير بالتنسيق مع رؤساء المدن ومشروع المواقف.



وأكد المحافظ، رفع حالة الاستعداد مع نشر وتمركز عربات الإسعاف على مستوى مدن ومراكز المحافظة ،و التأكد من وجود وسيلة إضاءة تبادلية حال انقطاع التيار الكهربائي باللجنة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية. مع إعداد تقريـر يـومـي عـن موقف انتظام عمـل اللجـان والإحصائيات اليومية وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة به.



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة (7)



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة



الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة