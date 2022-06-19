تعليم الوادي الجديد: تجهيز 15 استراحة لاستقبال المشاركين بامتحانات الثانوية العامة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انه جرى تجهيز 15 استراحة موزعة بجميع الإدارات التعليمية الخمس للمشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية تتضمن 6 بإدارة الخارجة التعليمية، 4 بإدارة الداخلة، 2 بإدارة بلاط، 2 بإدارة الفرافرة، 1بإدارة باريس.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة انه جرى تجهيز جميع الإستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية (الثلاجات _ المبردات _ المراوح وغيرها من التجهيزات استعدادا لاستقبال المراقبين مع مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، فضلا عن تشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع .

ووجه مدير التعليم، خالص الشكر لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية( مشرف عام الإستراحات ) ، ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للجهد المبذول فى تجهيز الاستراحات وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة و اللائقة بمكانة المعلم .



استراحة المراقبين بالوادي الجديد



استراحة المراقبين بالوادي الجديد



استراحة المراقبين بالوادي الجديد



استراحة المراقبين بالوادي الجديد



استراحة المراقبين بالوادي الجديد



استراحة المراقبين بالوادي الجديد