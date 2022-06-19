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تعليم المنوفية: انتهينا من تجهيز 108 لجان امتحانية لاستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة

الأحد، 19 يونيو 2022 03:56 م
تعليم المنوفية: انتهينا من تجهيز 108 لجان امتحانية لاستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة صورة ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والتى من المقرر انطلاقها غدا الاثنين 20 يونيو وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

وأكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل فى نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

 مؤكدا على المتابعة المستمرة لانتظام سير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

وأوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألفا، 521 طالبا وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

 مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان.

 كما أكدت على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة وتم الانتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.


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