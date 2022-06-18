انطلاق المرحلة الأولى لحملة "اطمن على ابنك" للكشف على طلاب المدارس بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات المرحلة الأولى لحملة هيئة الرعاية الصحية (اطمن على ابنك) للكشف على طلاب المدارس بوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة الأقصر، حيث بدأت فعاليات الحملة مجاناً لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتستمر المرحلة الأولى للحملة حتى 11 أغسطس 2022.

وتستهدف المرحلة الأولى لحملة (اطمن على ابنك) لكافة الطلاب المتقدمين لمرحلتي لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث أن الحملة متواجدة بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لحجز موعد للكشف على الطلاب من المتقدمين لمرحلتي الكي جي والصف الأول الابتدائي بالأقصر، يُرجى الاتصال عن طريق مركز الاتصال الآلي المجاني 15344، لتحديد موعد الكشف، للاطمئنان على صحة أطفالنا.

وفى نفس السياق أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن انطلاق الحجز لإجراء الفحص والكشف الطبي لضمان سلامة وصحة الطلاب مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي حالة مصابة أو مكتشفة، مما يضمن حقوق التلاميذ في التأهيل للعام الدراسي المقبل من خلال خدمة صحية متطورة وحقيقية بما يتناسب مع حقوق الإنسان وخاصة الأطفال والتلاميذ، مع العلم أنه سوف يتم إحالة الحالات للفحوصات والعلاج في حال اكتشاف أي مشكلة صحية لدى الطالب وذلك من خلال منشآت وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

أما موعد انطلاق حملة فحص طلاب المدارس مقسمة على مرحلتين:- (المرحلة الأولى ( 17 يونيو حتى 11 أغسطس) للصف الأول حضانة والأول الابتدائي - المرحلة الثانية ( 13 أغسطس وحتى 13 أكتوبر) للصف الأول الإعدادي والأول الثانوي - المرحلة الثالثة ( من 15 اكتوبر) للمتأخرين عن الكشف بالمرحلتين)، علما بأن إجمالي الأطفال المستهدفين للكشف الطبي على مستوى المحافظة 88206 طالب، والخطوات الواجب اتخاذها أثناء التوجه للكشف الطبي هي:- (الحجز المسبق عن طريق الخط الساخن 15344 - ضرورة إحضار صورة شخصية - ضرورة حضور الطالب قبل الموعد ب ٣٠ دقيقة - لغير المسجلين بالمنظومة يتم توجيه الطالب وولي الأمر لأقرب مركز طبي من محل سكنه والحجز من خلال شباك التسجيل).

أما عن خطوات الكشف الطبي للطلاب داخل الوحدات والمراكز تتضمن:- (الحجز من خلال الخط الساخن 15344 - التوجه في اليوم المحدد للتسجيل بالوحدة من خلال شباك CMO - الفحص من قبل المحطة التمريضية للعلامات الحيوية المحددة - الفحص من قبل طبيب الأسرة ومعرفة التاريخ المرضي إن وجد - فحص النظر - فحص طبيب الأسنان - الفحوصات المعملية المطلوبة - صرف العلاج اللازم إذا لزم الأمر - الإحالة إلي الاخصائي بأحد المستشفيات إذا لزم الأمر - استلام نتيجة الفحص المعتمد)، وفي حال الفحص الخاص بالمدارس الرياضية يتم إجراء بعض الفحوصات الإضافية مثل رسم القلب وغيره من الفحوصات اللازمة ، علما بأن فترات العمل المخصصة لفحص المدارس يومياً من خلال الحجز المسبق على الخط الساخن، ويوم الجمعة مخصص بالكامل بجميع الوحدات والمراكز من خلال الحجز أيضًا مسبقًا على الخط الساخن.



إنطلاق المرحلة الأولى لحملة اطمن على ابنك للكشف على طلاب المدارس (1)



إنطلاق المرحلة الأولى لحملة اطمن على ابنك للكشف على طلاب المدارس (2)



إنطلاق المرحلة الأولى لحملة اطمن على ابنك للكشف على طلاب المدارس (3)



إنطلاق المرحلة الأولى لحملة اطمن على ابنك للكشف على طلاب المدارس (4)



إنطلاق المرحلة الأولى لحملة اطمن على ابنك للكشف على طلاب المدارس (5)



إنطلاق المرحلة الأولى لحملة اطمن على ابنك للكشف على طلاب المدارس (6)