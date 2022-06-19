تعرف على الكبارى المنتهية ضمن "حياة كريمة" بقرى دار السلام فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استهدفت العديد من القطاعات داخل 181 قرية هى عدد القرى التى استهدفتها المبادرة على مستوى محافظة سوهاج داخل 7 مراكز.

وقطاع الكبارى من القطاعات المهمة التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى حيث شهد مركز دار السلام على سبيل المثال لا الحصر تطوير وإنشاء عدد من الكبارى التي تربط الشرق بالغرب.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية الموقف التنفيذى للكبارى على بمركز ودار السلام تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 - الانتهاء من كوبري " أولاد يحيي " بمركز دار السلام، أمام محور جرجا أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية ـ الفاروقية ـ الكيلو 39.100 .. بعرض 12 متر وحمولة 60 طن.

2 – الانتهاء كوبرى " البلابيش المستجدة " أعلى ترعة نجع حمادى الشرقية - الكيلو 9 - بمركز دار السلام .. بعرض 12 متر وحمولة 70 طن ويربط الكوبري بين قرية "البلابيش المستجدة" ونجع " أحمد علي ".

3 - الانتهاء من إنشاء كوبري "نجوع مازن " أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز دار السلام الكوبري بعرض 12 متر وحمولة 60 طن ويربط الكوبري بين الطريق السريع سوهاج/ قنا والجانب الشرقي من القرية، ويخدم أهالي القرية والقرى المجاورة .. ويسهل عملية الوصول إلى مصنع تدوير القمامة، والمدفن الصحي، ومحطة المعالجة الثلاثية.

4 - كوبري مدينة دار السلام ويربط بين الجانبين الشرقي والغربي لمدينة دار السلام أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية ـ الفاروقية يساهم الكوبري في التيسير على المواطنين وضمان سلامتهم بدلا من الكباري القديمة المتهالكة.



كوبرى--البلابيش-المستجدة--(1)



كوبرى--البلابيش-المستجدة--(2)



كوبرى--البلابيش-المستجدة--(3)



كوبرى--البلابيش-المستجدة--(4)



كوبرى--البلابيش-المستجدة--(5)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(1)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(2)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(3)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(4)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(5)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(6)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(7)



كوبري--أولاد-يحيي--بمركز-دار-السلام-(8)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(1)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(2)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(3)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(4)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(5)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(6)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(7)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(8)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(9)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(10)



كوبري-مدينة-دار-السلام--(11)



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كوبري-مدينة-دار-السلام--(17)



كوبري-نجوع-مازن---(1)



كوبري-نجوع-مازن---(2)



كوبري-نجوع-مازن---(3)



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كوبري-نجوع-مازن---(5)



كوبري-نجوع-مازن---(6)



كوبري-نجوع-مازن---(7)