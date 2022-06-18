اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يسلم "محروسة سالم" ترخيص كشك مجهز تنفيذا لتوجيهات الرئيس

السبت، 18 يونيو 2022 02:29 م
محافظ القاهرة يسلم "محروسة سالم" ترخيص كشك مجهز تنفيذا لتوجيهات الرئيس محافظ القاهرة يسلم "محروسة سالم" ترخيص كشك مجهز
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلم محافظ القاهرة، السيدة محروسة سالم حسن ترخيص كشك مجهز بكافة الاحتياجات الأساسية بحى السلام أول لمساعدتها ، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها ولظروفها الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الإنسانى وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة ذوى الإحتياجات الخاصة  
 
وأعربت السيدة محروسة سالم، سيدة التروسيكل، عن بالغ سعادتها لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبها، قائلة: "مش لاقية حاجة أقولها ولا حاجة أشكر بيها سيادة الرئيس، ولكن الرئيس كتبلي شهادة ميلاد جديدة ليا ولعيالي".
 
 
وقالت محروسة سالم، سيدة التروسيكل، إنها سعيدة للغاية بعد استجابة الرئيس السيسى لمطالبها، متابعة: "لحد دلوقتى مش مصدقة إن الرئيس كلمنى، ولادى بيتنططوا حوليا من الفرحة وبشكركم لإنكم كنتوا من أول الناس اللى سجلتوا معايا ووصلتوا صوتي".
 
IMG-20220618-WA0002
IMG-20220618-WA0003

 


محروسة سالم

القاهرة

ترخيص كشك

استجابة الرئيس



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يؤكد على جاهزية اللجان لامتحانات الثانوية العامة

السبت، 18 يونيو 2022 11:14 ص

انهيار عقار بالوايلى ومحافظ القاهرة يتابع رفع الأنقاض

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:01 م

محافظة القاهرة: عقار الوايلى المنهار طراز معمارى وصدر له قرار ترميم لم ينفذ

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:12 ص

محافظ القاهرة: عمال النظافة يساهمون فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة

الخميس، 16 يونيو 2022 01:34 م

محافظ القاهرة يوافق على طلب النائبة آية مدنى بعمل إشارتى مرور بحى النزهة

الخميس، 16 يونيو 2022 12:00 م

محافظ القاهرة يلتقى عددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة