تعرف على أسعار أراضى الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا بـ10 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع تفاصيل الأسعار الخاصة بأراضى الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا في 10 مدن جديدة .



الإسكان المتوسط مدينة الفيوم الجديدة سعر المتر 1615 جنيه واجمالى عدد قطع الأراضى 100 قطعة أرض.

مدينة بنى سويف الجديدة يتراوح سعر المتر ما بين 1850 جنيه ويصل 2035 جنيه واجمالى عدد القطاع 91 قطعة أرض.

مدينة المنيا الجديدة سعر المتر 1400 واجمالى عدد القطع 5 قطع أراضى.

مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1520 جنيه وحتى 1880 جنيه وعدد قطع الأراضى 296 قطعة أرض.

مدينة سوهاج الجديدة سعر المتر يتراوح من 1785 جنيه ويصل لـ 2095 جنيه للمتر وعدد قطع الأراضى 802 قطعة أرض.

مدينة أخميم الجديدة سعر المتر 835 جنيه وعدد قطع الأ{اضى 58 قطعة أرض.

مدينة قنا الجديدة سعر المتر 2010 جنيه وعدد القطع 408 قطعة أرض.



أسعار أراضى الإسكان المتميمز مدينة الفيوم الجديدة سعر المتر 2125 جنيه واجمالى عدد قطع الأراضى 13 قطعة أرض.

مدينة المنيا الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1495 وحتى 1760 واجمالى عدد القطع 536 قطع أراضى.

مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1995 جنيه وحتى 2205 جنيه وعدد قطع الأراضى 71قطعة أرض.

مدينة ناصر غرب أسيوط سعر المتر 2620 جنيه وعدد قطع الأراضى 178 قطعة أرض.

مدينة سوهاج الجديدة سعر المتر يتراوح من 2195 جنيه ويصل لـ 2435 جنيه للمتر وعدد قطع الأراضى 180 قطعة أرض.

مدينة قنا الجديدة سعر المتر 2060 جنيه وعدد القطع 621 قطعة أرض.

مدينة طيبة الجديدة سعر المتر 1905 جنيه وعدد قطع الأراضى 29 قطعة أرض.

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أسعار الأراضى الأكثر تميزا

مدينة بنى سويف الجديدة سعر المتر يبدأ من 2510 جنيه ويصل لـ 3240 جنيه، واجمالى عدد قطع الأراضى 62 قطعة أرض.

مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر يبدأ من 2510 جنيه وحتى 3125 جنيه للمتر، بعدد 2 قطعة أرض.

مدينة سوهاج الجديدة سعر المتر يبدأ من 2730 جنيه للمتر ويصل حتى 3035 جنيه، وعدد القطع 73 قطعة.

مدينة أسوان الجديدة سعر المتر 2305 جنيه وعدد القطع 19 قطعة.