تشييع جثمان رجل فقد حياته على يد سائق توك توك فى الدقهلية.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

شيع منذ قليل أهالي قرية الدراكسة التابعة لمركز مدينة منية النصر بالدقهلية، جثمان رجل في العقد الخامس من العمر، إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد، حيث اتشحت القرية بالسواد، وتجَمع عدد كبير من أهل القرية للمشاركة في تشيع الجثمان وتوديع فقيدهم، بعد أن لقي مصرعه علي يد سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض "مطواه".

ونشب خلاف بين الرجل والذي يعمل سائق سيارة نقل مع آخر سائق توكتوك، بسبب خلاف على أولوية المرور تطور لاستخدام الجاني "مطواه" وقام بطعن المجني عليك طعنه نافذة في الصدر أودت بحياته.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من البحث الجنائي، بورود إشارة من العقيد فتحي هاشم مأمور مركز سرطة منية النصر ببلاغ من إدارة المستشفيات بوصول علي حافظ السيد علي 42 عاما جثة هامدة ادعاء تعدي طعن بسلاح أبيض طعنه نافذة في الصدر.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الجاني ويدعي إبراهيم علي العزب 29 عاما سائق توك توك وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة والتي امرت بنقل الجثمان للمستشفي الدولي لبيان سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن.



























