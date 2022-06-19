اليوم السابع
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تحطم طائرة عسكرية فى فنزويلا ونجاة طياريها

الأحد، 19 يونيو 2022 10:09 ص
تحطم طائرة عسكرية فى فنزويلا ونجاة طياريها تحطم طائرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفاد شهود عيان بتحطم طائرة هجومية تابعة لسلاح الجو الفنزويلي في ولاية زوليا ونجاة طياريها.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية يوم السبت بالقرب من مطار لا تشينيتا الدولي.

والصور من موقع تحطم الطائرة تظهر أنها طائرة هجومية خفيفة من طراز K-8W Karakorum.

 

وبحسب تقارير إعلامية، أصيب طياران على متن الطائرة وقت وقوع الحادث. ولم تدل القوات المسلحة وحكومة فنزويلا بأي تصريحات حول الحادث.

 


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فنزويلا

القوات الجوية الفنزويلية

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