تجهيز 80 لجنة بكفر الشيخ لاستقبال 21 ألف طالب بماراثون الثانوية العامة.. لايف

رصدت عدسة اليوم السابع استعدادات محافظة كفر الشيخ، لماراثون الثانوية العامة، الذى سيبدأ غداً الاثنين، بأداء 21 ألفا و464 طالبا وطالبة امتحان مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، من أمام لجنة الشهيد مصطفى سمير بدوى، ضمن 80 بجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية، وتم عمل كردون وحواجز حديدية، لمنع دخول أولياء الأمور بمحيط اللجان، توفير الهدوء للطلاب.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتأمين اللجان وصناديق أوراق الأسئلة حتى وصولها للجان.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال تجهيز اللجان وتطهيرها وتعقيمها، إضافة لوضع بوابات خارج اللجان، وحواجز، لتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب، مناشداً أولياء الأمور بعدم الاقتراب من اللجان، حرصاً على توفير الهدوء لأبنائهم الطلاب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ اعتبارا من غدا الإثنين الموافق 20 يونيو، وتنتهى فى 21 يوليو القادم، وشدد على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022،

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إجمالى عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة 80 لجنة أساسية، جاهزة لاستقبال 21 ألفا و464 طالبا وطالبة، فضلا عن توفير 26 استراحة للمراقبين على الامتحانات، وتوفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير لجان من الحوكمة بالمحافظة للمرور على اللجان ومتابعة انتظام العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل فى نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات، كما وجه وكيل تعليم كفر الشيخ، محمد عبدالله، ومديرى الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ وتم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية "هواتف محمولة، سماعات"

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق مع مديريتى الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحى ورؤساء الأحياء وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، وتوفير مولد كهربائى باللجان لمواجهة أى طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.