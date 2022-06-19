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بولندا تستقبل 4 ملايين و166 ألف لاجئ من أوكرانيا

الأحد، 19 يونيو 2022 11:12 ص
بولندا تستقبل 4 ملايين و166 ألف لاجئ من أوكرانيا اللاجئون الأوكران
كتبت ـ هناء أبو العز

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا لـ4 ملايين و166 ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي.
 
وذكر "راديو بولندا"، أن البلاد استقبلت أمس السبت 26 ألف لاجئ جديد وافدين من أوكرانيا، فيما غادر أكثر من 27 ألفا آخرين البلاد عائدين إلى أوكرانيا.
 
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 
 

بولندا

اللاجئين الأوكران

روسيا



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