بحضور 300 لاجئ.. وكالات الأمم المتحدة وUSAID يحتفلان بيوم اللاجئ العالمى

كتبت ــ هند المغربى

احتفل كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية بيوم اللاجئ العالمي المقرر اليوم 19 يونيو 2022 تحت شعار "أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان،" بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، لحضور مايقرب من 300 لاجئ من مختلف الدول .



احتفال يوم اللاجئ

ووفق وكالات الأمم المتحدة تم استضافة الفعالية بإحدى المساحات الآمنة بمركز شباب الشيخ زايد الفعالية بدعم من سفارة سويسرا وسفارة المملكة النرويجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة التي تستهدف مجتمعات اللاجئين مثل عروض الموسيقى، وورشة عمل للعلاج بالفن تركز على إعادة التدوير، وورشات توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة النفسية للنساء والفتيات، وورشة الدفاع عن النفس "ويندو،" ونشاط رياضي للشباب وعرض مسرحي تفاعلي.



يوم اللاجئ

و تمحورت الفعالية حول شعار يوم اللاجئ العالمي لعام 2022 وهو أن كل شخص حول العالم له الحق في التماس الأمان – بصرف النظر عن المكان الذي يأتي منه والزمان الذي اضطر فيه للفرار.



جانب من الحدث

جدير بالذكر، أن هناك عشر مساحات آمنة في ست محافظات في مصر تديرها وزارة الشباب والرياضة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. والمساحات الآمنة مصممة للنساء والفتيات من اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي - بما في ذلك إدارة الحالات، والخدمات النفسية والاجتماعية، والإسكان في حالات الطوارئ، والخدمات القانونية والطبية - بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية، ويمكنهم أيضا إعادة بناء شبكاتهم الاجتماعية، وتلقي الدعم الاجتماعي، واكتساب مهارات مختلفة.



جانب من الفعالية فى الشيخ زايد

وأشار بيان الوكالات الأممية، إلى أنه توفر المساحات الآمنة أيضا برامج لبناء المهارات تشمل الحرف اليدوية ودورات اللغه لدعم سبل عيشهم وفتح فرص لتوليد الدخل.