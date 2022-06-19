اليابان تتطلع لاستضافة قمة "السبع" الكبرى في هيروشيما مايو المقبل

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تتطلع اليابان إلى استضافة قمة مجموعة "السبع" الكبرى المقبلة في محافظة هيروشيما خلال النصف الأخير من شهر مايو 2023.

وقال مسئولون مُطلعون - في تصريح خاص لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية - إن الحكومة تهدف إلى الإعلان عن خطتها في هذا الشأن في وقت لاحق من هذا الشهر، وقامت بمخاطبة دول السبع الأخرى بشأن توقيت عقد القمة، كما ستقوم اليابان بالترتيب للإعلان عن الجدول الزمني عندما تنعقد قمة العام الجاري في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري في ألمانيا، وتعتزم اختيار المدن المضيفة لاجتماعات وزراء مالية السبع في وقت مبكر من يوليو المقبل.

وأضاف المسئولون، الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يأمل في إظهار عزمه على العمل من أجل نزع السلاح النووي من العالم مع قادة السبع الآخرين وإلقاء خطبة أمام النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما، التي تعرضت لأول هجوم بالقنبلة النووية في العالم إبان الحرب العالمية الثانية.

ويُنظر إلى عقد القمة في هيروشيما بالتحديد، وهي الدائرة الانتخابية لكيشيدا خلال حملته الترويجية لانتخابات مجلس المستشارين المرتقبة، على أنها خطوة رمزية في الضغط من أجل نزع السلاح النووي، على الرغم من امتلاك ثلاث دول تابعة لمجموعة السبع - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - لأسلحة نووية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أن كندا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، أعربت عن دعمها لاختيار هيروشيما لاستضافة قمة العام المقبل.