اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تدعم عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب فى أوكرانيا

الأحد، 19 يونيو 2022 01:19 م
النمسا تدعم عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب فى أوكرانيا الحرب فى أوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج إن بلاده تدعم عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا والتي تتخذ من فيينا مقرا لها.
 
وذكر شالينبرج في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن العنف الجنسي يعد نمطًا وحشيًا في جميع النزاعات المسلحة وغالبًا ما يستخدم كتكتيكات في الحرب، لابد من إنهاء الاغتصاب والعبودية الجنسية والإكراه على الدعارة وتقديم الجناة إلى العدالة.
 
وأوضح شالينبرج، أن لجنة التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا ومقرها فيينا سوف تبذل أقصى جهودها في هذا الصدد لحماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.
 
كانت وزارة الخارجية النمساوية قد أعلنت، في وقت سابق، دعمها لضم أوكرانيا بالتزامن مع مولدوفا ودول غرب البلقان الست إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
 
 

النمسا

اوكرانيا

غرب البلقان

الاتحاد الأوروبى

روسيا



الموضوعات المتعلقة

روسيا: مقتل أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة صواريخ في ديبروبيتروفسك

الأحد، 19 يونيو 2022 12:34 م

تزايد الخسائر البشرية فى أوكرانيا.. كييف: الوضع فى شمال خاركيف صعب جدا.. ومقتل وإصابة 13 شخصا في انفجار خزان وقود بدنيبروبتروفسك.. ولوجانسك: مقتل 32 عسكريا من الجيش الأوكرانى وتدمير 5 ناقلات جنود مدرعة تابعة له

الأحد، 19 يونيو 2022 11:30 ص

بولندا تستقبل 4 ملايين و166 ألف لاجئ من أوكرانيا

الأحد، 19 يونيو 2022 11:12 ص

المستشار الألماني: أؤيد قرار "ميركل" معارضة انضمام أوكرانيا للناتو عام 2008

الأحد، 19 يونيو 2022 10:57 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة