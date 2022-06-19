النمسا تدعم عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب فى أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج إن بلاده تدعم عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا والتي تتخذ من فيينا مقرا لها.

وذكر شالينبرج في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن العنف الجنسي يعد نمطًا وحشيًا في جميع النزاعات المسلحة وغالبًا ما يستخدم كتكتيكات في الحرب، لابد من إنهاء الاغتصاب والعبودية الجنسية والإكراه على الدعارة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأوضح شالينبرج، أن لجنة التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا ومقرها فيينا سوف تبذل أقصى جهودها في هذا الصدد لحماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

كانت وزارة الخارجية النمساوية قد أعلنت، في وقت سابق، دعمها لضم أوكرانيا بالتزامن مع مولدوفا ودول غرب البلقان الست إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.