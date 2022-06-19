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المستشار الألماني: أؤيد قرار "ميركل" معارضة انضمام أوكرانيا للناتو عام 2008

الأحد، 19 يونيو 2022 10:57 ص
المستشار الألماني: أؤيد قرار "ميركل" معارضة انضمام أوكرانيا للناتو عام 2008 شولتز
كتب أحمد عرفة

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دافع المستشار الألماني أولاف شولتز عن سياسة التعايش السلمي التي انتهجتها أنجيلا ميركل حيال روسيا، موضحا أنه يصطف إلى جانب المستشارة الألمانية السابقة ولا يرى أي سبب للشك في قراراتها، خاصة أن سياسة التعايش السلمي لا يمكن أبدا أن تكون خاطئة، وفقا لروسيا اليوم.

 

وشكك المستشار الألماني في نجاعة سياسة الطاقة التي اتبعتها أنجيلا ميركل تجاه روسيا في السنوات الأخيرة، متابعا: لكن كان من الخطأ في السياسة الاقتصادية الألمانية أننا ركزنا إمداداتنا من الطاقة أكثر من اللازم على روسيا دون بناء البنية التحتية الضرورية حتى نتمكن من تغيير المسار بسرعة إذا حدث الأسوأ.

وأكد المستشار الألماني تأييده لقرار أنجيلا ميركل معارضة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو عام 2008، قائلا: أي دولة ترغب في أن تصبح عضوا في الناتو يجب أن تفي بمعايير الانضمام إليه، ولم يكن انضمام أوكرانيا إلى التكتل على جدول الأعمال.

 


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