العثور على جثة مجهولة الهوية مربوطة بحجر في مصرف بالغربية

الغربية مصطفى عادل

عثر أهالي قرية محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، على جثة لشاب مجهول الهوية مربوط بحجر وملقى في أحد المصارف المائية المارة بالقرية، أثناء عمليات تطهير المصرف، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.