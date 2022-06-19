العثور على جثة مجهولة الهوية مربوطة بحجر في مصرف بالغربية

عثر أهالي قرية محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، على جثة لشاب مجهول الهوية مربوط بحجر وملقى في أحد المصارف المائية المارة بالقرية، أثناء عمليات تطهير المصرف، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.
تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية مربوطة بحجر أثناء رفع نواتج تطهير المصرف بقرية محلة زياد.
انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم نقل الجثة للمشرحة وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لكشف غموض الواقعة.
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