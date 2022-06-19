اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 09:31 م
أكرم القصاص
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العاهل السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس قرغيزستان حول العلاقات الثنائية

الأحد، 19 يونيو 2022 09:00 م
العاهل السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس قرغيزستان حول العلاقات الثنائية العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس جمهورية قرغيزستان صادر جباروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تسلم الرسالة خلال استقباله، اليوم /الأحد/، وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينيبيك قولوباييف، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


السعودية

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السعودية وقرغيزستان



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