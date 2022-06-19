الطماطم بـ3.5 جنيه والتفاح بـ15.. اعرف أسعار الخضار والفواكه بالسويس "فيديو"

السويس - فريق المحافظات

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من سوق الأنصاري بحي السويس، رصد فيه أسعار الخضراوات والفاكهة ومدي توافرهم في السوق .

وسجل سعر الشمام 15 جنيها والبطيخ 40 جنيها والتفاح من 5 جنيهات إلي 15 جنيه بدلاً والعنب 20 جنيها والـ 2 كيلو 35 جنيها .

وتراوح سعر الطماطم من 3 جنيهات ونصف الجنيه الي 5 جنيهات وسجل سعر الخيار 6 جنيهات والباذنجان 8 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات والبصل 3 جنيهات ونصف الجنيه ، وسجل سعر الكوسة 10 جنيهات للكيلو وربع كيلو والفلفل 6 جنيهات والجزر 4 جنيهات .

وأكد محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس أن الأسواق تشهد انخفاضاً في الاسعار بشكل واضح وحرص البائعون علي اقامة عروض علي الخضروات والفاكهة لسرعه بيها بسبب ارتفاع درجه الحرارة.

وقال إن هناك متابعة من الغرفة التجارية تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذي شدد على ضرورة توافر جميع السلع الاساسية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة.