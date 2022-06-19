اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 06:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يعزى جنوب السودان فى وفاة وزير الرى قادكوث

الأحد، 19 يونيو 2022 05:12 م
الرئيس السيسي يعزى جنوب السودان فى وفاة وزير الرى قادكوث الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرسل برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، ورياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية مناوا بيتر قادكوث، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قادكوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الأفريقية، حيث أفنى حياته دفاعاً عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
 
 

الرئيس السيسي

جنوب السودان

وفاة وزير الري

العمل الوطني



الموضوعات المتعلقة

قمة ثلاثية بين مصر والبحرين والأردن والرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء

الأحد، 19 يونيو 2022 02:46 م

قمة ثلاثية بين مصر والبحرين والأردن فى شرم الشيخ.. قادة الدول الثلاث يؤكدون عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها لأعلى المستويات.. الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك

الأحد، 19 يونيو 2022 01:50 م

الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن

الأحد، 19 يونيو 2022 01:42 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة