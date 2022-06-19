الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل آل سعود

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

وذكر بيان صادر عن الديوان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير الراحل سيصلى عليه يوم، غد/ الاثنين/، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.