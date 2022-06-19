اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 04:53 م
أكرم القصاص
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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل آل سعود

الأحد، 19 يونيو 2022 03:35 م
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل آل سعود الديوان الملكي السعودي
أ ش أ

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.
وذكر بيان صادر عن الديوان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير الراحل سيصلى عليه يوم، غد/ الاثنين/، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.


السعودية

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