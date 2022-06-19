اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الروسية: قوات كييف ومرتزقة أجانب يتمركزون فى دار للثقافة قرب خاركوف

الأحد، 19 يونيو 2022 03:00 ص
الدفاع الروسية: قوات كييف ومرتزقة أجانب يتمركزون فى دار للثقافة قرب خاركوف الحرب فى أوكرانيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات تابعة لكييف ومرتزقة أجانب يتمركزون فى دار للثقافة فى بلدة بارخوموفكا بمقاطعة خاركوف شرقى أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "عسكريين من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يتمركزون فى مبنى دار الثقافة فى بارخوموفكا بخاركوف، ونشروا المدرعات والمدفعية والصواريخ فى المنطقة المجاورة".


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت -فى وقت سابق اليوم - أن المخابرات الأوكرانية تُفبرك فيديوهات لدمار منازل المدنيين جراء القصف الروسى فى نيقولايف، وتشريد المئات إثر ذلك.

 


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الحرب فى اوكرانيا

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