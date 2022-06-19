الثانوية العامة.. تعرف على رسالة البابا تواضروس للطلاب قبل الامتحانات

كتب ـ محمد الأحمدى

وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل ساعات من الامتحانات، حيث قال "أبنائى وبناتى طلبة وطالبات الثانوية العامة وكل الشهادات فى مستوى الثانوية أهنئكم ببداية الامتحانات التى تحصدون فيها كل مجهود العام، تعبتوا وذاكرتوا واجتهدتوا وسهرتوا أيام كتيرة وساعات كتيرة وبذلتوا مجهود كبير".

وتابع قداسته خلال كلمته "كان لكم الأمل الكبير إنكم تكملوا فترة الدراسة بسلام وفترة الامتحانات جت علشان تكشف كل المجهود الحلو ربنا يبارك حياتكم ويبارك امتحاناتكم طبعا بتدخل الامتحان وانت مطمن إن مجهودك طول السنة مش هيضيع”.

وأردف: "مجهود السنة كلها هيكون موجود وياك وهتقدر تجاوب وتقدر تحل بقليل من النظام وقليل من التفكير وأنت بتجاوب كل سؤال ربنا يبارك تعبكم ويفرحكم ونفرح وياكم بالمجهود الكبير".