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التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات يبدأ من الثامنة صباحا

الأحد، 19 يونيو 2022 11:04 ص
التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات يبدأ من الثامنة صباحا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة 2022، يبدأ فى الثامنة صباحا، حتى يكون هناك مساحة ومتسع من الوقت لدى رؤساء اللجان لتفتيش الطلاب ودخولهم اللجنة الفرعية قبل التاسعة صباحا.
 
وتنطلق الاثنين 20 يونيو الجارى امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى المواد غير المضافة للمجموع فى التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو و21 يونيو فى الاقتصاد والاحصاء، بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو الجارى بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، كما نبهت على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 
 

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