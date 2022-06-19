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التعليم: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022

الأحد، 19 يونيو 2022 10:00 ص
التعليم: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشكيل غرفة العمليات المركزية امتحانات الثانوية العامة 2022، وبدأت عملها حيث تتابع مع رؤساء لجان الامتحانات تجهيز اللجان بشكل كامل قبل انطلاق الاختبارات غدا الإثنين، حيث تتكون من فريق التطوير التكنولوجى المتخصص فى مكافحة الغش وأيضا أعضاء من وزارة الاتصالات وجهات أخرى. 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تم تشكيل غرف عمليات فى المحافظات  وتتكون من مدير المديرية أو من ينوب عنه وأعضاء اللجنة الثلاثية فى المديرية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، ومسئول الأمن بالمديرية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، ورئيس قسم التطوير التكنولوجى بالإدارة، ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة وممثل من وزارة الداخلية بغرفة عمليات المديرية فقط.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم اختصاصات غرفة عمليات الإدارات والمديريات منها: متابعة وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان.

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