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البرلمان الأوكراني يفسخ اتفاقية مع روسيا حول التعاون "العلمي – التقنى"

الأحد، 19 يونيو 2022 04:00 م
البرلمان الأوكراني يفسخ اتفاقية مع روسيا حول التعاون "العلمي – التقنى" البرلمان الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

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أكد البرلماني الأوكراني أليكسي جونتشارينكو، أن البرلمان الأوكرانى صادق على فسخ اتفاقية مع روسيا حول التعاون العلمي –التقنى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البرلماني الأوكراني أن البرلمان الأوكراني وافق كذلك على الانسحاب من اتفاقات رابطة الدول المستقلة بشأن دعم وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة، وبشأن التعاون في تطوير واستخدام أنظمة الاتصالات الخلوية المتنقلة، متابعا: أيد البرلمان الانسحاب من عدد من الاتفاقات مع روسيا ورابطة الدول المستقلة: بشأن إنهاء الاتفاق بين حكومة أوكرانيا والحكومة الروسية حول التعاون العلمي والتقني وحول التعاون في تطوير واستخدام الهاتف الخلوي أنظمة الاتصالات المتنقلة.

وأوضح  البرلماني الأوكراني أن برلمان أوكرانيا، دعم انسحاب البلاد من اتفاقيات رابطة الدول المستقلة بشأن إنشاء احتياطي مشترك بين الحكومات للمنتجات البيولوجية وغيرها من وسائل حماية الحيوان، ودعم وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة.

 

 

 


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