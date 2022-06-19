اليوم السابع
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الانتهاء من تجهيز مقار لجان الثانوية العامة بوسط سيناء.. صور

الأحد، 19 يونيو 2022 04:29 ص
الانتهاء من تجهيز مقار لجان الثانوية العامة بوسط سيناء.. صور لجان الثانوية العامة بوسط سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهت فى مناطق وسط سيناء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه تم مراجعة كافة الاستعدادت والتجهيزات باللجان والاستراحات والتأكد من جاهزيتها التامة.

وأضاف أنه تم المرور على مقار لجان الشهادة الثانوية العامة بمدينة الحسنه لتأكد من الانتهاء من كافة الإجراءات وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات اللازمة داخل لجان الامتحانات، والانتهاء من تجهيز جميع اللجان وفرشها بالإثاث المناسب.

وأشار أنه تم تجهيز وفرش جميع استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بوسائل الإعاشة الجيدة واللازمة، كما تم التشديد على تذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بالمشاركين بالعملية الامتحانية بمدينة الحسنة .

وتابع أنه سبق توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة، بينها توفير المياه اللازمة داخل لجان الامتحانات وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان، وزائرة صحية داخل اللجنة الامتحانية لتقديم الرعاية الصحية للطلاب والقيام بأعمال التعقيم والتطهير.

 
 
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شمال سيناء

الثانوية العامة

وسط سيناء





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