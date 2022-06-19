الاستثمار فى الكربون أبرز أيام مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ منال العيسوى

مصر تحرص على جعل مؤتمر المناخ المقبل COP27 مؤتمراً للتنفيذ، حيث تتضمن الأيام غير الرسمية خلال المؤتمر المقبل الذى ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالى، ملف إزالة الكربون، إضافة لتمويل المناخ، والتكيف والزراعة، العلم والتكنولوجيا، الطاقة، خفض الكربون، المرأة، الشباب، الطبيعة والتنوع البيولوجى، الحلول.

وتخصيص يوما خلال المؤتمر "لإزالة الكربون" من العمليات الخاصة بالقطاع البترولى، يأتى يهدف مناقشة السياسات والتكنولوجيات، والتمويل المطلوب لبدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول.

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كما يتضمن أيضا مناقشته في الصناعات الثقيلة مثل الاسمنت والحديد والصلب ، وهو ما يعكس شمولية مؤتمر المناخ و الدعم والاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف منها شركات القطاع الخاص في كيفية تحقيق التوازن، بين التنمية وتوفير الطاقة والتحول الأخضر النظيف، إلى تكنولوجيات تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ.