اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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الإمام الأكبر يرحب بدعوته لزيارة السنغال ويؤكد اعتزاز الأزهر بدعمه لشعوب إفريقيا

الأحد، 19 يونيو 2022 02:27 م
الإمام الأكبر يرحب بدعوته لزيارة السنغال ويؤكد اعتزاز الأزهر بدعمه لشعوب إفريقيا شيخ الأزهر خلال لقاء سفير جمهورية السنغال
كتب ـ لؤى على

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بعث الرئيس السنغالي ماكي سال، بتحياته لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشكره لمصر والأزهر لما يقدمانه من خدمات علمية جليلة ورعاية وامتيازات للشعب والطلاب السنغاليين، مقدرًا دور الأزهر في دعم ومساندة الشعوب الإسلامية والقارة الإفريقية، ومعربًا عن تطلعه والشعب السنغالي لزيارة شيخ الأزهر لدولة السنغال.
 
وقال فضيلة الإمام الأكبر، خلال استقباله الدكتور أبو بكر سار، سفير جمهورية السنغال لدى القاهرة، إن الأزهر يسعد بتقديم كل أوجه الدعم للشعوب الإفريقية، وتأهيل أبناء القارة السمراء للاضطلاع بأدوار قيادية في بلادهم وحمل راية السلام، باعثًا بتحيات فضيلته للرئيس السنغالي وترحيبه بالدعوة لزيارة هذا البلد الشقيق وشعبه، واعتزاز فضيلته بعلاقته بالرئيس السنغالي ماكي سال وتمنياته له بدوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد.
 
من جانبه، أعرب السفير السنغالي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره للجهود التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر في نشر قيم السلام والأخوة، مؤكدًا أنَّ الأزهر اكتسب الصدارة والسمعة الطبية في الداخل الإفريقي لما يقوم به من دعم الشعوب الإسلامية، وما يقدمه من خدمات تعليمية ودعوية للشعوب الإفريقية، وأن السنغال تحتاج إلى زيادة عدد المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر لطلاب السنغال؛ لاسيما في المجالات العملية والتطبيقية، وتوقيع اتفاقات تعاون بين جامعة الأزهر والجامعات السنغالية للاستفادة من خبرات جامعة الأزهر العريقة في مختلِف المجالات.
 
 

السنغال

شيخ الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر



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