الإعدام شنقا لأحد المتهمين بقتل مسن وسرقته داخل مزرعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، منذ قليل، بالإعدام شنقا للمتهم الثالث في جريمة مقتل مسن داخل مزرعة نجلته بدائرة مركز بلبيس، وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وامانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 51520 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 3014 لسنة 2019 كلى جنوب الشرقية، ليوم 27 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "ثابت ز م" 70 سنة لمستشفى بلبيس العام جثة هامدة وتبين من تقرير الطب الشرعى أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا كتم النفس.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث المركز، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بالتنسيق مع الأمن العام،قيام كل من "ربيع س ع"31 سنة عامل وشقيقه " رمضان" 18 سنة عامل معمارى، و"جمعة إ ر" جميعهم مقيمين مركز طامية محافظة الفيوم، بالسطو على مزرعة ناحية سيكم دائرة المركز، ملك نجلة المجنى عليه، وتوثيقه بالحبال كتم أنفاسه وشل حركته وسرقة منقولات وعدد من روؤس الماشية من المزرعة، وتم القبض على المتهمين الأول والثاني، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى سبق وعاقبت المتهمين الثلاثة في جلسة 20 سبتمبر 2020 بالإعدام شنقًا، قبل ضبط المتهم الثالث، الذي تقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، وأصدرت حكمها المتقدم.