اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته هيروين لترويجه فى الشرقية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:05 م
المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته هيروين لترويجه فى الشرقية المستشار نسيم بيومى
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى القضية رقم 1071 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم على بیومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد قيام النقيب محمود حسانين، معاون مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان برئاسة الرائد محمد  عبد الغفار، رئيس المباحث من ضبط "إسلام.ب" 19 عاما عامل، مقيم العاشر من رمضان، بحوزته لفافة من مخدر الهيروين تزن 11 جراما بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

تباع

العاشر من رمضان

هيروين



الموضوعات المتعلقة

جنايات الزقازيق تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل اليتيم

الإثنين، 16 مايو 2022 12:02 م

بعد قليل.. جنايات الزقازيق تصدر قرارها فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقية

الخميس، 10 فبراير 2022 03:31 م

جنايات الزقازيق تطلب ضابط التحريات فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقية

الخميس، 10 فبراير 2022 11:32 ص

جنايات الزقازيق تسدل الستار على واقعة طفل ميت الفرماوى.. الجريمة هزت الرأى العام فى الشرقية والدقهلية.. سائق استدرج المجنى عليه لتوصيله وذبحه لسرقة التوك توك.. تخلص من جثته بحقل زراعى والمحكمة تقضى بإعدامه

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة