المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته هيروين لترويجه فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى القضية رقم 1071 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم على بیومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد قيام النقيب محمود حسانين، معاون مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس المباحث من ضبط "إسلام.ب" 19 عاما عامل، مقيم العاشر من رمضان، بحوزته لفافة من مخدر الهيروين تزن 11 جراما بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.