الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالبحيرة ومنعه من صعود المنبر

كما قررت الوزارة، إلغاء أى تصريح خطابة صادر اه بأداء خطبة الجمعة ، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أى عمل دعوى ، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف البحيرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه .
وأعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الثانية من صرف الزى الأزهرى الخامس للأئمة وعددهم (10000) إمام ،وذلك بمحافظات: ٫الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بنى سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء – الوادى الجديد – بور سعيد – السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء".
ووجهت الوزارة مديرى المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلم الزى الأزهرى من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من غد الاثنين وحتى الخميس 30/ 6 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.
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