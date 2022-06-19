الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالبحيرة ومنعه من صعود المنبر

كتب على عبد الرحمن

. قالت وزارة الأوقاف ، إنه بناءعلى مذكرة مديرية أوقاف البحيرة قرر الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بالأوقاف اليوم الأحد، إلغاء تصريح خطابة "ع.ا"، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف البحيرة ومنعه من صعود المنبر بالمساجد على مستوى الجمهورية

كما قررت الوزارة، إلغاء أى تصريح خطابة صادر اه بأداء خطبة الجمعة ، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أى عمل دعوى ، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف البحيرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه .

وأعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الثانية من صرف الزى الأزهرى الخامس للأئمة وعددهم (10000) إمام ،وذلك بمحافظات: ٫الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بنى سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء – الوادى الجديد – بور سعيد – السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء".

ووجهت الوزارة مديرى المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلم الزى الأزهرى من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من غد الاثنين وحتى الخميس 30/ 6 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.