الأمريكيون يتراجعون عن السفر وتصفيف الشعر والذهاب للمطاعم بسبب ارتفاع الأسعار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الأمريكيين يعيدون التفكير فى إنفاقهم على الخدمات، فى ظل ارتفاع الأسعار وموجة التضخم، فيما يمثل إشارة مقلقة للاقتصاد الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن عددا متزايدا من الأمريكيين بدأوا يتراجعون عن حجز رحلات سفر، أو تصفيف الشعر أو صناعة حمامات سباحة فى ساحات منازلهم الخلفية أو تغيير أسطح منزلهم القديمة، فى إشارة جديدة على ان محرك المستهلك للنمو الاقتصاد الأمريكي قد يفقد الزخم.

وعلى مدار الأسابيع العديدة الماضية، قامت الأسر بالتراجع عن المشتريات الكبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن ما يبعث على القلق أن البيانات تشير إلى أن المستهلكين بدأو أيضا فى تقييد الخروج لتناول الطعام فى الخارج أو التخطيط لقضاء العطلات أو القيام بالخدمات التقليدية مثل التردد على صالونات التجميل أو استئجار أشخاص لتنظيف منازلهم.

ويقول أصحاب الشركات فى الولايات المتحدة إن ارتفاع الأسعار وتراجع المدخرات والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد تلقى بظلالها على قرارات الأسر بالإنفاق.

وفى ولاية أوهايو، ألغى بعض العملاء أو أجلوا مواعيد سبق تحددها لتنظيف منازلهم. ويحاول بعض المنظمين التفاوض على أسعار أقل، فى حين أن أخرين توقفوا عن دفع بقشيش تماما.

ويقول أحد المنظمين إنه لم يكن هناك تراجعا هائلا لكنه كان ملحوظا بما يكفى.

وأوضحت واشنطن بوست إن إنفاق المستهلكين الذى يمثل أكثر من ثلثى الاقتصاد الأمريكي، قد ظل قويا خلال شهر إبريل حتى مع وصول التضخم إلى مستويات مرتفعة تاريخيا. لكن هناك مؤشرات على أن ثبات الإنفاق ربما ينتهى.

وتباطأت مبيعات التجزئة الشهر الماضى لأول مرة هذ العام، مدفوعا بتراجع قدره 14% فى مبيعات السبارات. كما تراجع حجز الطيران الأمريكى بنسبة 2.3% فى مايو مقارنة بالشهر السابق. كما بدا الأمريكين، سواء أصحاب الدخل المرتفع او المحدود، فى التراجع خاصة فى قطاع الخدمات، فى الفترة ما بين أربعة إلى ستة أسابيع ماضية، وفقا لتحليل بيانات الكروت الائتمانية من قبل بنك باركليز.