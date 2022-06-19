اعتماد مبلغ 17 مليون جنيه لاستكمال تطوير كورنيش دمنهور بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإعادة توجيه اعتماد مبلغ 17 مليونا و763 ألف جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة كورنيش دمنهور حتى التلاقي مع محور المحمودية.

وأضاف أن المشروع الجديد يمثل مدخلا جديدا لمدينة دمنهور وطريق تبادلي للزراعي السريع وسيحقق سيولة مرورية ويربط محور المحمودية بمحور الليثي الذي يعد امتداد لمحور فوة الصحراوي.

وفى هذا السياق قامت إدراة التخطيط بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمعاينة على الطبيعة وإعداد المقايسات التقديرية لاستكمال أعمال كورنيش دمنهور حتى التلاقى مع محور المحمودية ومنها أعمال الكهرباء للكورنيش والجزيرة الوسطى إلى جانب أعمال الرصف.