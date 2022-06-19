إصابة سائق بطلق نارى على يد عامل بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى سائق مصابا بطلق نارى بالساق اليمنى بدائرة مركز شرطة جرجا على إثر قيام عامل بإطلاق النار عليه بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد إصابة سائق بطلق نارى وتم تحويله للمستشفى وتم ضبط المتهم مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث جرجا وصول المدعو "جمال م ا ر" 36 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جرجا الى مستشفي جرجا العام مصاباً "بطلق ناري بالساق اليمني"، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤاله بأتهام المدعو "أحمد ع ى" 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" بإرشاده وبمواجهته أقرر بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.