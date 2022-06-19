إزالة طابقين من مبنى خلف عقار الوايلي المنهار ومنزل مجاور

كتب أحمد الجعفرى

بدأ العمال المكلفين بالعمل على موقع انهيار عقار الوايلي، فى تنفيذ عملية إزالة طابقين من العقار الخلفى، للعقار المتضرر، ومن المقرر أيضا إزالة أحد العقارات المجاورة للعقار المنهار نتيجة تضرره بشكل بالغ.

وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 6 جثث لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى وطوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.