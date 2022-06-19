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أول كفيفة تؤدى الامتحانات بـ"لاب توب": لم أتوقع الحصول على مجموع 265.5

الأحد، 19 يونيو 2022 12:13 ص
أول كفيفة تؤدى الامتحانات بـ"لاب توب": لم أتوقع الحصول على مجموع 265.5 ملك رمضان، أول كفيفة تؤدى الامتحانات بـ"لاب توب"
كتب أيمن رمضان

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قالت ملك رمضان، أول كفيفة تؤدى الامتحانات بـ"لاب توب"، إنها رفضت إجراء الامتحان بطريقة الدمج رغم أنها من ذوى الهمم، وتابعت:" أنا شايفة أن موضوع الدمج ده مش من حقى"، موضحة أن إدارة المدرسة تعاونت معها تماماً فى ذلك، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على مجموع 265.5 درجة.

وأضافت "ملك رمضان"، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، أنها لم تكن تتوقع أن يفصلها على الدرجة النهائية بـ14 درجة ونصف، وتابعت:" كنت متوقعة 230 إلى 250 درجة

ولفتت "ملك رمضان"، إلى أن جمعية بصيرة هى التى دعمتنى من أول تعلم طريقة برايل حتى العمل على اللاب توب، وتابعت:" أسرتى كانت تساعدنى وأمى وشقيقى أكثر المساعدين لى"، متمنية الالتحاق بكلية الإعلام فى المستقبل.


ملك رمضان

أول كفيفة

اخبار مصر

شهادة الإعدادية

اخبار



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