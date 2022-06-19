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أوكرانيا: انخفاض محصول الحبوب بشكل كبير بسبب الغزو الروسى لأراضينا

الأحد، 19 يونيو 2022 08:56 م
أوكرانيا: انخفاض محصول الحبوب بشكل كبير بسبب الغزو الروسى لأراضينا القمح
كتب محمد جمال

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قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش، إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ106 ملايين في العام الماضي "بسبب غزو روسيا واحتلالها للأراضي"، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن دميتراسيفيتش قوله فى مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية.

وذكر أن ذلك يقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ. وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.

وكان اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا والقيود المفروضة على صادراتها.


وستكون التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي و"معركة رواية وقائع" مع روسيا حول حقيقة العقوبات المفروضة على موسكو، محور مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

 

أكد بوريل في مقال نشره على مدونته الرسمية "نحن على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة لمنع أي تأثير غير مرغوب فيه لعقوباتنا على أمن الغذاء العالمي".

 

وأدان مسؤول الخارجية الأوروبية "الخيار السياسي الذي اتخذته روسيا بإدراك من أجل + عسكرة + صادرات الحبوب واستخدامها كأداة لابتزاز كل من يعارض هجومها" في أوكرانيا.

 

وأشار إلى أن "روسيا حولت البحر الأسود إلى منطقة حرب، وعرقلت شحنات الحبوب والأسمدة القادمة من أوكرانيا... وتطبق أيضًا نظام حصص وضرائب على صادراتها من الحبوب".


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