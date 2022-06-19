اليوم السابع
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أسعار الحديد والصلب فى مصر اليوم الأحد 19 يونيو 2022

الأحد، 19 يونيو 2022 05:00 ص
أسعار الحديد والصلب فى مصر اليوم الأحد 19 يونيو 2022 حديد - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الحديد بالسوق المصرى اليوم، وذلك مع استمرار استقرار أسعار الصلب فى المصانع لشهر يونيو 2022، وذلك مع إعلان المصانع تثبيت الأسعار لهذا الشهر بعد خفض الأسعار نهاية مايو الماضى.

أسعار الحديد فى مصر اليوم 19 يونيو 2022

سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع
 
سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها
 
سعر حديد المصريين 18070 جنيها
 
سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيه
 
سعر حديد العشرى 18000 جنيه للطن
 
سعر حديد المراكبى 18050 جنيها
 
سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه
 
سعر حديد الجارحى 17850 جنيها للطن
 
 
ومدت وزارة الصناعة والتجارة العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام.

أسعار الحديد

أسعار الحديد والصلب

سعر الصلب

سعر الحديد والصلب



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