أخبار البورصة اليوم الأحد 19-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.558 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.558 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 338.1 مليون ورقة مالية بقيمة 431.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.41% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.42%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.32%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، 101.1 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 53.3 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2693 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3752 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1194 نقطة.

وصعدت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مستشفى كليوباترا، دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سينا فارما، شراء الأولى 2.04 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 7150 سهم خزينة وبذلك تصل إجمالى نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.32%، شراء الثالثة 600 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، إذ باع مجلس إدارة شركتى زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 105 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 20 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى، مدينة نصر للإسكان والتعمير 9163 سهم، 75 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، 2.03 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى تنمية للاستثمار العقارى، حديد عز، 31.5 ألف سهم، 36 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مستشفى النزهة الدولى 35.1 ألف سهم.

ليفت سلاب

قالت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، إن مجلس الإدارة وافق على المركز المالى للشركة الربع الأول من العام المالى 2022، وحققت الشركة حجم عمل 1.1 مليون جنيه، وحققت خسائر فى الربع الأول مقداره 407 ألف جنيه، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها قطاع المقاولات وعدم استقرار أسعار المواد.

إيجيترانس

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إنها وقعت عقد الخدمات اللوجستية لمزرعة رياح West bark- Vestas مع شركة Kuehne+ Nagel Ltd وذلك لنقل عدد 70 برج-105 ألف طن نولونى بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه، ومن المتوقع البدء خلال شهر يوليو المقبل لمدة 6 شهور.